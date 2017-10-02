Koalisyon uçakları İran yanlısı Husilerin 5 üst düzey yöneticisini öldürdü

Yemen ordusuna bağlı 5'inci Bölge Enformasyon Merkezi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Hacce iline bağlı Harad kentinin doğusuna düzenlediği hava saldırısında, mezhepçi tutumları ve katliamlarıyla bilinen Şii Husi mevzilerini hedef aldı.

AA'nın haberine göre yapılan Açıklamada, saldırıda Husilerin üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtilen Haydar Radaman, Ebu Haşim el-Lahaci, Ebu Muhammed el-Hakim, Ebu Haşim ve Ebu Hasan el-Ahvas isimli 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Harad kenti, yaklaşık iki yıldır Husiler ile meşru yönetime bağlı birlikler arasında devam eden ve iki taraftan da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmalara sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.