Koalisyondan açıklama: Irak ve Kürt güçlerinin çatışması yanlış anlama
ABD liderliğindeki koalisyon, Irak ve Kürt güçlerinin Kerkük'te çatışmasının “yanlış anlama” olduğunu bildirdi.
- İHA
ABD liderliğinde DEAŞ ile savaşan koalisyon, Irak ve Kürt güçlerinin Kerkük'ün içinde ve dışında çatışmasının “yanlış anlaşılma” olduğunu savundu. Federal ve Kürt askeri araçlarını gözlemledikleri kaydedilen açıklamada yaşananların “saldırı değil koordine hareket olduğu” bildirildi.
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