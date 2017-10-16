Koalisyondan açıklama: Irak ve Kürt güçlerinin çatışması yanlış anlama

ABD liderliğinde DEAŞ ile savaşan koalisyon, Irak ve Kürt güçlerinin Kerkük'ün içinde ve dışında çatışmasının “yanlış anlaşılma” olduğunu savundu. Federal ve Kürt askeri araçlarını gözlemledikleri kaydedilen açıklamada yaşananların “saldırı değil koordine hareket olduğu” bildirildi.