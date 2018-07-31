Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Köln Katedralini ziyaret edenlere dağıtılan 700 örtü kayboldu

Almanya'daki tarihi Köln Katedrali'ni ziyaret edenlerin örtünmeleri için dağıtılan 700 örtü kayboldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapımı yaklaşık 632 yıl süren ve her gün yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlayan katedrali ziyaret edenlerden, kıyafetleri uygun olmayanların örtünmeleri amacıyla 6 hafta önce satın alınan örtülerin kaybolduğu bildirildi.

Katedral sözcüsü Matthias Deml, yerel basına yaptığı açıklamada, birçok turistin örtüleri hatıra ya da hediye olarak alıp götürdüklerini düşündüklerini söyledi.

Kaybolan örtülerin şeffaf olduğunu belirten Deml, yeni satın alınacak örtülerin ise transparan olmayacağını kaydetti.

Deml, hırsızlıkların önlenmesi gerektiğini dile getirerek, katedralin kurallarına göre erkeklerin dini olmayan başlıklarını çıkarmaları ve şortlarının yeterli uzunlukta olması gerektiğini söyledi.

Omzu ve göbeği açık olanlar ile iç çamaşırı gözükenlerin katedrale girişlerine müsaade edilmiyor.

Yeni örtülerin iki-üç hafta içinde gelmesi bekleniyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Timsahın boğazına kolunu soktu, hayatının şokunu yaşadı

Timsahın boğazına kolunu soktu, hayatının şokunu yaşadı

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA