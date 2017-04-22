Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Köln kentinde düzenlediği kongre nedeniyle, on binlerce kişi ırkçılığa karşıtı gösteri düzenledi.

Köln polisi, Heumarkt semtinde Maritim Hotel'de düzenlenen kongreye göstericileri yaklaştırmamak için helikopterler ve zırhlı araçlar eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

On binlerce kişinin katıldığı, 5 bine yakın polisin görev yaptığı gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 polisin yaralandığı, bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Gösteriler nedeniyle kentin önemli ulaşım noktalarından Deutz Köprüsü, Rheinufer Tüneli ve çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı, tramvay, otobüs ve tren seferleri aksadı.