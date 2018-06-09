Köln'ün Türk caddesinde 'teröre karşı birlik' iftarı

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004'te bombalı saldırı düzenlediği Keup Caddesi'ndeki iftar programına katılan Türkler ve Almanlar, terörün her türlüsüne karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Küçük İstanbul" olarak da bilinen caddedeki saldırının 14'üncü yılında verilen iftar için çift sıra halinde yaklaşık 500 metre uzunluğunda masalar kuruldu.

Cadde boyu uzanan masalarda, Türklerin yanı sıra Almanlar ve diğer milletlerden iki bine yakın kişinin katıldığı etkinlikte hep bir ağızdan dualar edilerek terörün her türlüsü lanetlendi.

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin, iftar öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, beraber yaşadıkları toplumla yedikleri ekmeği sembolik olarak paylaşmak için 4 yıldır bu iftarı düzenlediklerini söyledi.

Alman politikacılar başta olmak üzere iftara gösterilen büyük ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Şahin, "Bombalama olayının ardından zor yıllar geçirdik. Buradaki insanlar hep birlikte terör ve şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Tüm esnaf birleşerek bu iftarı düzenledik ve her yıl geleneksel olarak düzenlemek istiyoruz." dedi.

NSU terör örgütü 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı. NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.