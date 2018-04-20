Kolobiya hükümeti ile ELN arasındaki görüşmeler

Santos, Caldas yönetim bölgesindeki bir etkinlikte, Ekvador’un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesiyle duran ELN müzakerelerine yeni yer bulmak için değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti.

Şilili mevkidaşı Pinera ile telefon görüşmesi yaptıklarını söyleyen Santos, muhatabının "Kolombiya ile ELN arasındaki barış müzakerelerinin Şili’de yapılmasını coşkuyla teklif ediyoruz." dediğini aktardı.

Müzakerelerin ev sahipliği için ayrıca Brezilya, Küba ve Norveç’ten de teklif aldıklarını kaydeden Santos, bu hususta karar aşamasında olduklarını ifade etti.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin, başkent Quito'da sürdürülen görüşmelerin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin de Ekvador'un bu kararını anlayışla karşıladıklarını belirtmiş ve müzakere masasının başka bir ülkeye taşınması çalışmalarının başladığını kaydetmişti.

Ekvador, son dönemde Kolombiya ile sınır hattındaki silahlı grupların neden olduğu ciddi güvenlik sıkıntılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Bombalı saldırıların ardından, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasına muhalif unsurları, ikisi gazeteci üç kişiyi kaçırmış ardından infaz etmişti.

Grup, aynı bölgede kaçırdığı ve Kolombiya'ya götürdüğü bir çifti halen ellerinde tutuyor.

- ELN ile müzakereler

Hükümet ile ELN arasında 15 Mart'ta başlayan ve yeni bir ateşkes anlaşmasının ele alındığı müzakerelerin beşinci turunun 18 Mayıs'a kadar devam etmesi hedefleniyordu.

Görüşmeler, Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu.