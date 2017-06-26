ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kolombiya açıklarında tekne battı: 6 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya açıklarında 150 turisti taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kolombiya’nın kuzey batı açıklarında 150 turisti taşıyan tekne battı. Yetkililer, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şuana kadar 133 kişinin kurtarıldığını bildiren yetkililer, 16 kişiden hala haber alınamadığını dile getirdi. Görgü tanıkları teknenin yaklaşık 5 dakika içinde battığını dile getirdi. Tekenin battığını gören balıkçı botları, olay yerine giderek turistleri kurtardı. Korku dolu anları dile getiren batan tekneden kurtarılanlar can yeleklerinin olmadığını söyledi.
 
Ola yerine giden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 6 kişinin öldüğünü dile getirerek, en az 20 kişinin de uantape kentindeki hastanelere götürüldüğünü belirtti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA