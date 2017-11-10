Kolombiya Devlet Başkanı Santos: Venezuela en kötü kabusum

Barış anlaşması ve ülkesindeki çatışmaların sonlandırılması için gösterdiği çabalardan dolayı Chatham House 2017 Ödülü'nü alan Santos, törenin ardından barış süreci ve bölge ile alakalı konularda konuştu.

Santos moderatörün, "Venezuela eski Venezuela değil. Bölgedeki bu durumun Kolombiya'ya olumsuz etkisinin olabileceği sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna, "Zaten etkiliyor. Venezuela'dan insanlar daha iyi bir hayat bulmak için her gün ülkemize geliyorlar. Bu da sağlık ve eğitim sistemimize dramatik bir yük bindiriyor. Cömert olmak istiyoruz, sınırları kapatmak istemiyoruz." yanıtını verdi.

Durumun kötüye gittiğini ancak buna uyum sağlamak zorunda olduklarını vurgulayan Santos, "Dolayısıyla bana 'En kötü kabusunuz nedir?' diye sorsanız, size 'Venezuela en kötü kabusum' yanıtını verirdim." diye konuştu.

Venezuela'da bir sosyal patlama yaşanması durumunda, ülkesine şu ana kadar geçen 500 bin Venezuelalıdan çok daha fazlasının geleceğini dile getiren Santos, böylesi bir sonucun barış süreci ve Kolombiya'nın geneli için çok korkunç bir sorun olacağını ifade etti.

Bu yüzden Venezuela'daki duruma "barışçıl ve demokratik" bir çözüm bulma konusunda çok ilgili olduklarını açıklayan Santos, "Ama maalesef başaramadık." dedi.

Devlet Başkanı Santos, Venezuela'daki durumun sadece ekonomik olarak değil siyaset dahil her bakımdan kötüye gittiğini söyledi.

İspanyolca "Ne 100 yıl sürecek hastalık ne de buna dayanacak vücut vardır." sözünü hatırlatan Santos, "Yani orada bir değişim olmak zorunda. Umarım mümkün olan en kısa sürede gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya ile Venezuela arasındaki gerginlik

Kolombiya ile komşusu Venezuela arasındaki ilişkiler, Ekim 2016'da Kolombiya havayolu şirketi Avianca yolcu uçağının Venezuela hava sahasındayken, bu ülkenin savaş uçakları tarafından taciz edilmesiyle gerilmeye başlamıştı.

Mart ayında Venezuelalı bir grup asker Kolombiya sınırını geçerek bu ülkede kamp kurmuş, Kolombiya'nın sert tepkisinin ardından askerler ülkelerine dönmüştü.

Venezuela'da Yüksek Mahkemenin, Kongrenin yetkilerini elinden alması ve ardından muhalefetin sokaklara dökülmesiyle aralarında Kolombiya'nın da bulunduğu 11 Latin Amerika ülkesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine eleştirilerini yoğunlaştırmıştı.

Kolombiya'nın Venezuela'daki muhalefetin yanında tavır almasıyla Maduro, nisan ayında Kolombiyalı mevkidaşı Santos'u ülkesinin içişlerine karışmakla suçlamış ve bu ülkeyi, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış görüşmelerinin sırlarını açıklamakla tehdit etmişti.

Bu gelişmelerin ardından, Venezuela'da Kurucu Meclisin görevden aldığı Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın ağustos ayında Kolombiya'ya sığındığı açıklanmış ve Santos, başsavcıya istemesi halinde sığınma hakkı verebileceklerini söylemişti. Aynı ay içinde Venezuela, Kolombiyalı iki televizyon kanalı Caracol TV ve RCN'nin yayınlarını durdurmuş, ardından Kolombiyalı iki radyo istasyonunun da yayınına son vermişti.

Venezuela'da muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongre tarafından seçilen ve hükümetin tanımayıp tutuklamakla tehdit ettiği 6 muhalif yargıcın Kolombiya'da sığınma hakkı aldığı kaydedilmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, son olarak Venezuela'da 15 Ekim'de yapılan ve 23 eyaletin valilerinin belirlendiği seçimlerden önce konuşmuş ve bu ülke vatandaşlarına seçimlere katılmalarını, oy vermelerini tavsiye etmişti.