Kolombiya hükümeti ve ELN ateşkes imzalayacak

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barış süreci yürüttükleri Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile bugün karşılıklı ateşkes imzalayacaklarını açıkladı.

Ateşkesin, şubat ayından bu yana hükümeti ile ELN arasındaki barış görüşmelerinin devam ettiği Ekvador'un başkenti Quito'da imzalanacağını belirten Santos, ateşkesin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Anlaşmanın zaman içerisinde gözden geçirilerek yenilenebileceğine işaret eden Santos, ateşkesin Papa Franciscus'in Kolombiya ziyaretinden önce yapılacağını bildirdi.

Kolombiya hükümeti ve ELN, 24 Temmuz'da Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmış, ateşkes sağlanması yönünde mutabakat sağlanamamıştı.

Kolombiya ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.