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Kolombiya'da 150 kişi taşıyan turist teknesi battı

Kolombiyalı yetkililer, Mendellin'in 45 km doğusunda yaklaşık 150 kişinin bulunduğu bir turist teknesinin battığını duyurdu.

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Olay üzerine kurtarma operasyonu başlatıldı. Kurtarma operasyonu için bölgeye bir helikopter ile itfaiye ve dalgıç ekiplerinin gönderildiği açıklandı.

Henüz kaç kişinin kurtarıldığına dair bir açıklama yapılmazken, yetkililerde resmi açıklama bekleniyor.

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