Kolombiya'da 150 kişi taşıyan turist teknesi battı
Kolombiyalı yetkililer, Mendellin'in 45 km doğusunda yaklaşık 150 kişinin bulunduğu bir turist teknesinin battığını duyurdu.
Olay üzerine kurtarma operasyonu başlatıldı. Kurtarma operasyonu için bölgeye bir helikopter ile itfaiye ve dalgıç ekiplerinin gönderildiği açıklandı.
Henüz kaç kişinin kurtarıldığına dair bir açıklama yapılmazken, yetkililerde resmi açıklama bekleniyor.
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