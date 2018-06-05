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Kolombiya güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Ekvadorlu gazetecileri kaçırıp öldüren eski FARC militanlarından 6'sı öldürüldü

Kolombiya ordusunun, Ekvador sınırında düzenlediği operasyonda 6 militanın öldürüldüğü bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Narino yönetim bölgesine bağlı Tumaco kenti kırsalında devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktı.

Çatışma sırasında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarından 6’sı etkisiz hale getirildi.

Operasyonda militanlara ait 11 uzun namlulu silah, tabancalar ve örgüt dokümanı ele geçirildi.

Ekvadorlu “Guacho” kod adlı Walter Patricia Arizala Vernaza’nın yönetimindeki eski FARC militanları, mart sonunda Ekvadorlu ikisi gazeteci üç kişi kaçırmıştı. Rehineler, nisan ortasında öldürülmüştü. Bölgedeki güvenlik problemleri nedeniyle Ekvador, Kolombiya ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki müzakerelerin ev sahipliği ve garantörlüğünden çekilmişti.

Kolombiya ve ELN arasındaki görüşmeler Küba’nın başkenti Havana’da yürütülüyor.

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