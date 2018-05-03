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Kolombiya'da emniyet güçlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu 4 polis öldü

Kolombiya'da emniyet güçlerine ait küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 polis hayatını kaybetti.

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Kolombiya emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Beechcraft C-99 tipi uçağın, Tolima yönetim bölgesinin başkenti Ibague'deki Perales Havaalanı yakınında düştüğü duyuruldu.

Kazanın, uçağın manevra yaptığı sırada yaşandığı aktarılan açıklamada, binbaşı, başkomiser ve iki teğmenden oluşan 4 kişilik mürettebatın öldüğü belirtildi.

Polislerin, gece uçuşu eğitimi yaptığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için polis teşkilatının yanı sıra hava kuvvetleri ve sivil havacılık idaresi uzmanlarınca inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Ülkede yaklaşık iki hafta önce de Cali kentinde küçük bir askeri akrobasi uçağı inişi sırasında düşmüş, 2 asker ölmüştü.

Nisan ayı başında ise Cessna 172 tipi küçük bir uçak aniden bastıran sağanak nedeniyle yola inmek zorunda kalmıştı. Başkent Bogota'ya 74 kilometre mesafede yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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