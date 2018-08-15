Kolombiya'da eski istihbarat şefine 30 yıl hapis cezası

Narvaez mahkemede, o yıllarda Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri (FARC) ile barış görüşmeleri yapılması için arabuluculuk faaliyeti yapan Garzon'un paramiliter güçler tarafından öldürülmesine zemin hazırladığı gerekçesiyle "ağırlaştırılmış cinayet" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararında, Narvaez'in yetkilisi olduğu eski istihbarat teşkilatının imkanlarını kullanarak Garzon'un telefonlarını yasa dışı olarak dinlediği, ardından edindiği bilgileri barışa karşı olan milis gruplarıyla paylaşarak cinayete azmettirdiği belirtildi.

Garzon, o yıllarda kamuoyunda gerillalar ile hükümet arasında arabuluculuk yapabilecek güvenilir bir kişi olarak görülüyordu.

Kolombiya'da Yüksek İdare Mahkemesi 2016 yılında verdiği kararında Garzon'un öldürülmesinden devlet kurumlarını sorumlu tutmuştu.