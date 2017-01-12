Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kolombiya'da FARC'ın iki grubu arasında silahlı çatışma: 2 ölü

Çatışmanın FARC'a bağlı iki gruptan Teofilo Forero ile barış anlaşmasını desteklemeyen 14. Cephe arasında yaşandığı açıklandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 militanın öldüğü bildirildi.

Kolombiya gazetelerinden El Tiempo'da yer alan habere göre, Teofilo Forero grubu, San Vicente Del Caugan kentine bağlı Tahilandia kırsalında, barış anlaşmasına muhalefet eden 14. Cephe militanlarının kampına saldırdı. Olayda 2 militan yaşamını yitirdi.

Tarafların çatışma sonrası ayrıldığı bölgede Kolombiya ordusu denetimi sağladı. Birleşmiş Milletler Kolombiya Misyonu Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması görevlileri de bu bölgeye gitti.

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, çatışmanın ateşkesin FARC tarafından ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şili ordusu iki yıllık sır videoyu yayınladı

Şili ordusu iki yıllık sır videoyu yayınladı

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Şaşırtan ülke sınırları

Şaşırtan ülke sınırları

El Bab'dan yeni görüntüler

El Bab'dan yeni görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA