Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kolombiya'da gece kulübüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Kolombiya'da gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırı sonucu 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kolombiya'da gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırı sonucu 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA