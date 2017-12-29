Kolombiya'da gece kulübüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Kolombiya'da gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırı sonucu 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
- İHA
Kolombiya'da gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırı sonucu 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.