Kolombiya'da hükümet ile ELN barış görüşmelerine başladı

Ekvador’un başkenti Quito’ya 30 kilometre uzaklıktaki Cashapamba Cizvit merkezinde düzenlenen törenle ilan edilen barış görüşmelerinin 45 gün kesintisiz sürmesi planlanıyor.

Hükümet ve ülkenin ikinci büyük isyancı grubu ELN arasındaki görüşmeler, taraflar arasında belirlenen iki başlık olan, “toplumun barış sürecine katılımı” ile “demokratik ve insani meseleler” üzerinden eş zamanlı olarak yürütülecek.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın merkezinde kurulan dev ekranla da canlı olarak yayınlanan törende ilk olarak Ekvador hükümetini temsilen Juan Meriguet konuştu. Meriguet, “taraflar arasındaki bu yeni görüşmelerin daha öncekilerden daha kolay olacağını” ifade etti.

Pablo Beltran ismiyle bilinen ELN’nin Başmüzakerecisi Israel Ramirez de yaptığı konuşmada, Ekvador’a ve uluslararası topluma teşekkür etti.

Kolombiya hükümetinin Başmüzakerecisi Juan Camilo Restrepo ise “hızlı bir barış” elde etmek için yapılacak görüşmelerin “titizlik ve süratle” sürdürüleceğini söyledi. Konuşmasında, “ELN’ye, tüm Kolombiyalıların önünde adam kaçırma eylemlerinden vazgeçme çağrısı yapıyorum.” diyen Restrepo, bu eylemler devam ettiği sürece barış masasında ilerlemenin ve diyaloğun inandırıcılığının çok zor olacağını vurguladı.

Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo da sosyal medya hesabından, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un örgütle yapılacak görüşmelere katılması yönündeki davetini kabul ettiğini açıkladı.

Cristo, “Quito’ya babamı öldüren ELN ile barış masası kurmak için gidiyorum. Çünkü affetmeden barışa ulaşamayacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri, Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılacak.

Ülkenin ikinci büyük solcu gerilla örgütü olan ELN, 29 Eylül 2016'da sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

ELN, Kolombiya hükümetinin cezaevindeki 2 örgüt mensubunu affetmesinin ardından 2 Şubat'ta 10 aydır rehin tuttuğu eski Kongre Üyesi Odin Sanchez'i serbest bırakmıştı.