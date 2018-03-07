Kolombiya'da üniversite öğrencilerinin gösterisi, polisle çatışmaya dönüştü
Kolombiya'da bir üniversitenin öğrencilerinin düzenlediği gösteri, polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etmesinin ardından çatışmaya dönüştü.
- AA
Henüz bilinmeyen bir nedenle düzenlenen protestonun okul dışına taşması ve Şili Bulvarı'ndaki trafik akışını engellemesi üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
4 öğrenci yaralandı
Yerel basındaki haberlerde olayda 4 öğrencinin yaralandığı belirtildi ancak gösterilerin nedenine dair herhangi bir bilgi yer almadı.
Öğrencilerin, polise el yapımı ses bombalarıyla saldırdığı olayda güvenlik güçleri de göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.
Bulvar yaklaşık 3 saat süren gösterinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Çevredeki bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.
Sol görüşlü öğrencilerin yoğun olarak
bulunduğu Ulusal Pedagoji Üniversitesi sık sık protesto gösterilerine sahne oluyor.
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