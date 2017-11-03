Kolombiya'da yerlilerin rehin aldığı polisler serbest bırakıldı

Kolombiya'da hükümete karşı protesto gösterileri düzenleyen yerlilerin rehin aldığı 17 polis serbest bırakıldı.

Ülkenin bazı bölgelerinde yerlilerin "Minga" olarak adlandırılan ortak çağrısıyla başlayan protestolarda, Risaralda yönetim bölgesinde rehin alınan 17 polis salıverildi.

Kolombiya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, polislerin serbest bırakıldığı bilgisi verilerek, ülkede insan hakları konusunda çalışmalar yürüten resmi kuruluşlardan Defensoria del Pueblo birimine teşekkür edildi.

Ülke basında ise rehin alınan polislerin serbest bırakılması için Kızılhaç ve Amerikan Devleti Örgütü (OEA) yetkililerinin de yerlilerle pazarlık yürüttüğü yönünde haberler yer aldı. Ayrıca haberlerde, ülke genelindeki protestolarda yaralı sayısının 26'ya ulaştığı kaydedildi.

Polislerin rehin alınmasını kınayan ve olayı "kabul edilemez" olarak niteleyen Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, olaylarda 21 polisin yaralandığını açıklamıştı.

Minga yerlilerin "imecesi"

Ülkedeki yerliler, geçen hafta sosyal konularda hükümetin verdiği sözleri tutmadığı gerekçesi ile "Minga" çağrısı yapmıştı. Yerliler, bu çağrının ardından Kolombiya'nın bazı kentlerinde protesto gösterileri düzenliyor.

Kolombiya'daki yerlilerin, liderlerinin çağrısı ile toplanıp "imece" usulü hareket ederek bir işi sonlandırdığı, birbirlerine yardım ettiği büyük etkinliklere "Minga" adı veriliyor.