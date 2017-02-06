Koltuğu sallantıda... Merkel'i şoke eden anket

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz'un Alman Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı olarak açıklanmasıyla hızla yükselişe geçen SPD, Başbakan Angela Merkel'in önderliğindeki Hristiyan Birlik partilerini (CDU/CSU) geride bıraktı.

Sigmar Gabriel'in adı başbakan adaylığı için geçerken yüzde 20'ler düzeyinde seyreden SPD'nin (Sosyal Demokrat Parti) kamuoyu desteği, Bild gazetesi tarafından yapılan son kamuoyu anketine göre, CDU/CSU'yu geçmiş durumda.

Insa tarafından 3-6 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, bir hafta öncesine kıyasla kamuoyu desteğini 4 puan artıran SPD, yüzde 31 oy oranına ulaştı. Birlik partileri ise, aynı sürede bir puan düşüş yaşayarak, yüzde 30'a geriledi.

Seçim sonrası olası hükümet formülleri arasında yer alan 'SPD liderliğindeki büyük koalisyon'a destek de yüzde 61 olarak görülüyor. SPD, Sol Parti ve Yeşiller koalisyonuna destek ise yüzde 48 düzeyinde.

Insa araştırmasında Almanya'nın en güçlü üçüncü partisi olarak 'Almanya için Alternatif Partisi' (AfD) görünüyor. AfD'nin kamuoyu desteği yüzde 12 dolayında. Sol Parti'nin yüzde 10, Yeşiller'in yüzde 7, Hür Demokrat Parti FDP'nin ise yüzde 6 oranında oy alması bekleniyor.

Martin Schulz önderliğindeki SPD'nin, diğer kamuoyu yoklamalarında da yükselişte olduğu ortaya çıkmıştı. Birkaç gün önce açıklanan ARD DeutschlandTrend araştırmasında, Schulz Merkel'i geride bırakmıştı. Araştırmaya göre, başbakan doğrudan halk tarafından seçilse Schulz'a destek yüzde 50, Merkel'e ise yüzde 34 düzeyindeydi.

ANGELA MERKEL, BİRLİK PARTİLERİ'NİN ORTAK BAŞBAKAN ADAYI

Partisi tarafından daha önce başbakan adayı olarak gösterilen Merkel'e, ortak parti CSU'dan da destek geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Eylül'de yapılacak federal parlamento seçimlerinde resmi olarak Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun ortak adayı oldu. Birlik partileri, iki partinin ortak seçim kampanyasının belirlenmesi amacıyla Münih'teki CSU merkezinde bir araya geldi. Partisi tarafından daha önce başbakanlık için aday gösterilen Merkel, aralarında sığınmacı sorununun nasıl çözüleceği konusunda derin görüş ayrılıkları olan kardeş Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi tarafından da başbakanlığa resmen aday olarak kabul edildi. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, Merkel'i genel seçimlerde destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Her iki parti ortak seçim çalışmalarında güvenlik, ekonomi ve istihdam gibi ortak noktalara ağırlık verecek. İki parti arasında soğuk rüzgarlar estiren sığınmacılar konusunun ise, şimdilik kenarda bırakılacağı belirtiliyor. Seçim stratejilerinin belirlenmesi için birlik partilerinin önümüzdeki haftalarda çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.