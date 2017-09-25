Komel referandum konusunda tavrını değiştirdi

Komel tarafından yapılan yazılı açıklamada, referandum kararının yasal bir çatı altında değil ancak siyasi partiler tarafından alınmasından dolayı iç çatışma çıkarma ihtimalinin geçerli olduğu belirtilerek, her Kürt gibi bağımsızlığı destekledikleri için sandıklarda evet oyu kullanacaklarını duyurdu.

Açıklamada, "Olası bir iç çatışma ve istenmeyecek kötü sonuçların doğması halinde sorumlular referandum kararı alanlardır." denildi.

IKBY'de, Komel gibi 25 Eylül referandumuna karşı duran Goran (Değişim) Hareketi ise, yaptığı yazılı açıklamada, seçmenlerinin evet ya da hayır oyu kullanması konusunda kararı vatandaşlara bıraktıklarını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.