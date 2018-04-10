Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6 park görevlisi öldürüldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunan Virunga Milli Parkı görevlisi 6 kişinin pusuya düşürülerek öldürüldüğü bildirildi.
- AA
Yerel basındaki haberlere göre, Virunga Milli Parkı İletişim Müdürü Joel Wengamulay, kuzey Kivu bölgesindeki Virunga Milli Parkı'nın 5 muhafızı ve 1 şoförünün silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülerek öldürüldüğünü açıkladı.
Ülkedeki sivil toplum kuruluşları, cinayetin silahlı Mai-Mai grubunun mensupları tarafından işlendiğini, grup üyelerinin, parkın doğal kaynaklarını yasa dışı şekildi kaçırdıklarını iddia etti.
UNESCO tarafından 1979'da dünya mirası olarak sınıflandırılan Virunga Milli Parkı 7 bin 800 kilometrekare alanda nadir rastlanan birçok hayvan ve bitki türlerini barındırıyor. 1925 yılında kurulan Afrika'nın en eski milli parkında 1996'dan bu yana 146 park muhafızı görevleri başındayken öldürüldü.
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