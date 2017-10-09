Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM üssüne saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) üssüne düzenlenen saldırıda 1 mavi berelinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı belirtildi.

MONUSCO sözcülerinden Florence Marchal, AA muhabirine açıklamasında, silahlı kişilerin ülkenin doğusunda Mamundioma bölgesindeki MONUSCO üssüne saldırdığını ifade etti.

Saldırıda, Tanzanyalı 1 mavi berelinin yaşamını yitirdiğini, 12'sinin yaralandığını söyleyen Marchal, saldırganların kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

Sivil toplum kuruluşu yetkililerinden Teddy Kataliko, hafta sonu ülkenin doğusundaki Beni kentinde bir yolcu otobüsünün silahlı kişilerin saldırısına uğradığını ve saldırganların otobüsteki 30 sivilden 22'sini kaçırdığını açıklamıştı. Kataliko, saldırının Demokratik İttifak Güçleri (ADF-Nalu) silahlı grubu üyeleri tarafından düzenlenmiş olabileceğini belirtmişti.

Olayın ardından ordu birlikleri, bölgedeki Ugandalı ayrılıkçılardan oluşan ADF-Nalu adlı silahlı gruba operasyon başlatmıştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1999'dan bu yana faaliyet gösteren MONUSCO, sivillerin insani yardımları ve insan haklarını denetleyen personelin güvenliğini sağlamak, ülkede istikrarı ve barışı temin etmeye çalışan hükümete destek vermek amacıyla 16 bini asker, 18 bine yakın personelle görev yapıyor.