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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kanolar battı, 40 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısındaki Qubangi nehrinde çok sayıda kanonun alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

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Yerel haberlere göre, KDC’nin kuzeybatısındaki Dongo kasabasında, ordu ile bölgedeki isyancılar arasında bir haftadır süren çatışmadan kaçan halk, Oubangi nehrini geçerek Kongo Cumhuriyeti'ne ulaşmak istedi.

Güney Ubangi ili Vali Yardımcısı Jean-Pierre Bakakoye, geçen hafta isyancıların saldırıları sonucu yaralanan bir polisin Dongo kasabasına getirilmesinin ardından halkın paniğe kapıldığını ve nehir üzerinden komşu ülke Kongo'ya sığınmak istediğini söyledi.

Bakakoye, "Halk nehri geçmek için kanolara bindi. Sayıları fazla olduğundan çoğu kano alabora oldu. Şimdiye kadar 40 ceset nehrin kıyısına vurdu ancak arama çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Vali Yardımcısı, nehrin büyük olması nedeniyle birçok cesedin akıntıyla sürüklendiğini ve bulunamayabileceğini belirtti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Dongo bölgesi, 2009'da isyan eden Enyele topluluğuna yönelik şiddet olaylarıyla hatırlanıyor. KDC ordusunun isyancılara yönelik operasyonlarında 270 kişi hayatını kaybetmiş, 200 bin kişi de yerinden olmuştu.

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