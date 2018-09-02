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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Ebola salgınında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) temmuz ayında yeniden ortaya çıkan Ebola salgınında, virüs nedeniyle öldükleri kesinleşenlerin sayısı 50'ye çıktı.

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KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey  Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 120'ye  yükselirken bunlardan 90'ının Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.
 
Söz konusu 90 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüsün  kurbanlarının sayısı 50 oldu. Bu arada, 120 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola  virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 30 ölüm daha bulunuyor. Benzer  belirtilerle ölen kişilere test uygulama imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi  tespit edilemiyor.
 
Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 5 bin 773  kişiye aşı yapıldı. Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre  uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.
 
İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı  Afrika'da yeniden baş göstermişti.  Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında  yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını  yitirmişti.

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