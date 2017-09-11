Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 25 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- AA
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, güneybatıdaki Kikwit kentinin yakınlarında bir otobüsün devrilmesi sonucu 25 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.
AA muhabirine konuşan Kwilu bölgesi yetkilisi Willy Atunakow, kazaya aşırı hızın ve otobüsün frenlerinin boşalmasının sebep olduğunu belirtti.
Son haftalarda ülkede trafik kazaları sıklıkla yaşanıyor. Geçen hafta Kasai bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.
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