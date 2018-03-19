Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kabileler arasında çıkan çatışmada 41 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde Hema ve Lendu kabileleri arasında çatışma çıktı. Olaylarda 41 kişi yaşamını yitirdi.

Çatışmalarda bölgedeki birçok ev ateşe verilirken, aynı bölgedeki Bunia mülteci kamplarına sığınanların sayısı 32 bine ulaştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) raporuna göre, Aralık 2017’den bu yana devam eden çatışmalar sebebiyle 57 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BMMYK Bölge Sözcüsü Duniya Aslam Han, "KDC'li sığınmacıların yüzde 90'ının kamplarımıza gelmesine rağmen beklenen yardımların sadece yüzde 3'ünü alabildik." diye konuştu.

KDC'deki şiddet olayları

Ituri eyaletinde iki kabile arasında aralık ayından bu yana devam eden şiddet olaylarında yaklaşık 200 kişi öldü. Ülkenin doğusu da 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017’den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.