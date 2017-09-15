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Körfez krizinden sonra Katar Emiri ilk defa Almanya'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Türkiye'den sonra Almanya Şansölyesi Angela Merker ile görüşmek üzere Berlin'e gitti. EL Sani daha sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Makron ile görüşmek üzere Paris’e gidecek.

  • İHA
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  Almanya’nın, körfez krizinin diplomatik yollardan çözülmesini desteklediği kaydedildi
 
  Suudi Arabistan başta olmak üzere 4 körfez ülkesi, terör örgütlerini desteklediği iddiasıyla geçen Haziran ayında Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmiş,  hava,  deniz ve kara sahalarını Katar’a kapatmıştı. Katar bu iddiaları reddetti.

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