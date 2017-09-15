Körfez krizinden sonra Katar Emiri ilk defa Almanya'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Türkiye'den sonra Almanya Şansölyesi Angela Merker ile görüşmek üzere Berlin'e gitti. EL Sani daha sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Makron ile görüşmek üzere Paris’e gidecek.