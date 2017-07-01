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Körfez ülkelerinin Katar'a karşı askeri üs kuracağı iddia edildi

Katar’a ambargo uygulayan dört Körfez ülkesinin Bahreyn’de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.

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Mısır devletine ait El-Ehram el-Arabi dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Katar’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır’ın taleplerini 72 saat içinde yerine getirmemesi halinde bazı önlemlere başvuracağı belirtildi.
 
“Üst düzey Arap kaynaklara” dayandırılan haberde, ekonomik ambargoyu genişletme, Katar’ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliği ile ambargo uygulayan ülkelerdeki varlıklarını dondurmanın söz konusu önlemler arasında yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, Bahreyn’de askeri üs kurma planının da bulunduğu kaydedildi. Söz konusu önlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Mısır’ın ilk defa Körfez bölgesinde askeri varlığı olacağına dikkat çekildi.

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