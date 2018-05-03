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Körfez'de yeni hamle: BAE asker konuşlandırdı

Arap Yarımadası'nın güneyinde Yemen'e bağlı Sokotra Adası'na Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı onlarca askerin konuşlandığı belirtildi.

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Sokotra Adası'ndaki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, askerler, kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının hemen ardından havalimanı çevresinde konuşlandı.

Askerlerle birlikte, aralarında 6 tankın yer aldığı askeri araçların naklinin de gerçekleştiği kaydedildi.

BAE askerlerinin Sokotra Adası'na konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve beraberindeki bakanlardan oluşan bir heyetin cumartesi günü adaya gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştiği ifade edildi.

TAM HAKİMİYET

Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci defa gelen Bin Dağr'ın bu ziyaretle amacının, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek olduğu ifade ediliyor.

Aktivistler geçen mart ayında, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu. 

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