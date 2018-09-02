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Korotçenko: Türkiye güvenlik alanındaki bağımsızlığını savunmaya hazır'

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin Batı partnerlerinin eleştirilerine rağmen Rus hava savunma sistemi S-400'ü alma niyetinin, güvenlik alanındaki bağımsızlığını savunmaya hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

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Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Korotçenko, Russia Today (RT) televizyonuna yaptığı açıklamada, "Rusya'dan böyle bir silahın alınması, Türkiye için yeni jeopolitik statünün kazanılması demek. Türkiye, askeri anlamda kendi hava sahasını tamamen kontrol edebilen ve gerekirse saldırganlara karşı bu silahı kullanabilecek seçkin ülke olacak" ifadelerini kullandı.
 
Ankara'nın Washington'a bakmadan hareket etmek niyetinde olduğunu ve bu yüzden etraflı baskıya maruz kaldığını dile getiren Rus uzman, "S-400'ün ömrünün 30 yıl olduğunu anlamak önemli. Yani Türkiye bilinçli olarak önümüzdeki 30 yıl için Rusya'yla yakınlaşmaktan yana seçim yaptı" dedi.
 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile S-400 anlaşması için kimseden izin almayacaklarını açıklamıştı.
(Sputnik)

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