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Korsika'da 3 Fransız jandarması darbedildi

Fransa'dan bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Korsika Adası'nda dün gece yarısından sonra Ajaccio kentinde görevli 3 jandarma personeli saldırıya uğradı.

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Fransa'dan bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Korsika Adası'nda 3 jandarma personelinin darbedildiği belirtildi.
 
Korsika basınında çıkan haberlere göre, dün gece yarısından sonra Ajaccio kentinde görevli jandarmalar saldırıya uğradı.
 
Le Globo isimli mekandan çıkan jandarma görevlilerinin önce sözlü tacize uğradığı, sonra yere yatırılarak darbedildiği kaydedildi.
 
Jandarmalar hastaneye kaldırıldı
 
Kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası jandarma görevlilerinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.
 
Saldırıyla ilgili soruşturma açılırken, 2 saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
 
Akdeniz'de bulunan Korsika Adası'nda son dönemde bağımsızlık talepleri gündeme gelmişti.
 
Adada Aralık 2017'de yapılan son seçimleri bağımsızlık yanlıları büyük farkla kazanmış, 63 üyeden 40'ının oyunu alarak Bölge Meclisi Başkanı seçilen ayrılıkçı lider Jean-Guy Talamoni, yaptığı açıklamada, Paris yönetimine sandıktan çıkan sonuca kayıtsız kalmaması çağrısı yapmıştı.
 
Talamoni, aksi durumda Ada’da geniş katılımlı gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı.

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