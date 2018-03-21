Kosova Meclisi, Kosova-Karadağ sınır anlaşmasını onayladı

Meclisin bugünkü olağanüstü oturumunda, Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasına dair yasa tasarısı 11'e karşı 80 oyla onaylandı.

"Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri de oylamayı engellemek amacıyla gün içerisinde 4 kez göz yaşartıcı bomba atarak oturuma ara verilmesine sebep oldu.

İlk göz yaşartıcı bombanın atılmasından sonra oturuma ara verilmesiyle genel kurul salonunu terk eden milletvekilleri, yaklaşık bir saat sonra içeri girdiklerinde 2'nci, günün ilerleyen saatlerinde de diğer 2 göz yaşartıcı bombası atıldı.

Bu olaya ilişkin "Kendin Karar Al Hareketi"nin 7 milletvekili, polislerce Meclisten uzaklaştırıldı.

Oturumun gerçekleştirildiği esnada Kosova Meclis binasına yönelik taşlı saldırıda ise bazı camlar kırılırken, olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Kosova-Karadağ sınır anlaşmanın onaylanmasının yanı sıra yolsuzlukla mücadele konusu da Kosova vatandaşlarına yönelik vize serbestisi için şart olarak görülüyor.

Anlaşma, hükümetler arasında 26 Ağustos 2015'te Viyana'da imzalanmış, Karadağ Meclisinde onaylanmış ancak Kosova Meclisinde bugüne kadar onaylanmamıştı.

İki ülkenin cumhurbaşkanları Haşim Thaçi ve Filip Vujanovic, 16 Şubat 2018'de Kosova ile Karadağ arasındaki sınır anlaşması yasa tasarısına ekleme ve değişiklik yapılmasını öngören bildiriyi imzalamıştı.

Anlaşmanın onaylanması için oyların 3'te 2'si, yani 120 milletvekilinden 80'inin lehte oy kullanması gerekiyordu.