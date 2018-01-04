Kosova'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Kosova'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Kosova'nın İpek kentinde olduğu ve başta başkent Priştine olmak üzere diğer kentlerde de hissedildiği belirtildi.
- DHA
Kosova Deprem Üssü tarafından yapılan açıklamada; merkez üssünün İpek kenti olan depremin 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Depremde İpek'teki bazı ufak hasarlar olduğu ve can kaybının olmadığı belirtildi. TSİ 14:05 sularında meydana geldiği belirtildi.
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