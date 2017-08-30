Kosta Rika’da ekmeği beğenmeyen adam fırıncıyı vurdu

Kosta Rika'da bir fırından aldıkları ekmekleri beğenmeyip fırıncı ve oğluyla tartışmaya başlayan çift, fırıncıyı kolundan vurarak yaraladı. Tartışma esnasında aracındaki tüfeği alıp fırıncıya ateş eden öfkeli adam, ardından aracına atlayıp olay yerinden uzaklaştı. Tartışma ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.