Köylüler buldu, herkes bir anda başına toplandı!

18 metre uzunluğundaki dev iskeleti yakından görmek için gelen yerli halk, iskeletin bir “ejderhaya” ait olduğundan neredeyse emin. Ağzından ateş çıkan efsanevi canavarların gerçekten var olduğuna inanan yerli halkın aksine, bu iskeletin bir film çekimi için özellikle oraya getirilmiş olduğunu düşünenler de var. Çin’de bulunan tuhaf “ejderha iskeleti”nin aslında inek ve koyun kemikleri kullanan “şakacı” birinin oyunu olduğu da sosyal medyada tartışılıyor.