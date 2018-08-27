Kral Abdullah'tan uluslararası topluma 'Suriye' çağrısı: Sorumluluk üstlenin

Ürdün Kralı 2. Abdullah, uluslararası topluma Suriyeli mültecileri misafir eden ülkelere karşı sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

İkili, mültecilerin taleplerini karşılama ve onlara hizmet konusunda Ürdün ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasındaki iş birliğini, sığınmacı krizinin Ürdün ekonomisine yükünü, eğitim, altyapı ve sağlık sektörüne etkilerini görüştü.

Kral Abdullah, uluslararası toplumun başta Ürdün olmak üzere Suriyeli mültecileri misafir eden ülkelere karşı sorumluluklarını üstlenmesinin önemine dikkati çekti.

Ürdün'ün mültecilere yardım ve insani hizmetler konusunda oynadığı rolden övgüyle söz eden Grandi de sığınmacı krizinin etkilerini azaltma konusunda, Ürdün ile koordinasyon ve iş birliğini sürdürmek istediklerini belirtti.

Suriye ile 375 kilometrelik sınırı olan Ürdün'de 1 milyon 300 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.