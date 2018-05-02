Kral Selman Vakfı ve İHH'dan Suriye ve Arakan'a yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Suudi Arabistan Kral Selman Vakfı arasında savaştan büyük zarar gören Suriye halkı, Bangladeş ve Myanmar'daki (Arakan) Müslümanlara yapılacak yardımlara yönelik 4 milyon 390 bin 829 dolar tutarında anlaşma imzalandı.

Kral Selman Vakfı Acil Yardımlar Müdür Yardımcısı Nasir El Subey'i, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, zor durumdaki Müslüman halk için ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Suriyeliler için barınma, eğitim ve gıda yardımlarını ve Arakanlı Müslümanlar için ramazan ve iftar yardımlarını içeren anlaşmalara imza atmak için Gaziantep'e geldiğini ifade eden Subey'i "Toplam 4 milyon 390 bin 829 dolar tutarındaki bu yardım anlaşması zor durumdaki insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için harcanacak. Biz, Türk halkına ve Türk hükümetine Suriyeliler için insani anlamda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Suudi Arabistan halkına ve devletine de yardımları için teşekkür ediyorum. Yüce Allah'tan bu insanların çektikleri sıkıntıların bir an önce sona ermesini niyaz ediyorum." diye konuştu.

İHH Projeler Sorumlusu Maruf Samua da Suriye, Myanmar ve Bangladeş'teki zor durumdaki insanlara yardım amacıyla 6 anlaşmanın imzalanacağını söyledi.

Bu anlaşmaların kırtasiye yardımlarından iş alanı oluşturmaya, ramazan yardımlarından yetim ailelere sahip çıkılmasına kadar pek çok alanı kapsadığını anlatan Samua, anlaşmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Suriye'de savaş nedeniyle 3 milyon çocuk eğitimden mahrum. Bugün imzalayacağımız bir milyon 500 bin dolar tutarındaki yardımla Suriye'deki okulların zorunlu kırtasiye giderleri karşılanacak. Bu projeden 71 bin 251 öğrenci faydalanacak. Suriye'deki savaş nedeniyle 500 bin insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Binlerce çocuk yetim kaldı. Bunların barınma ve gıda ihtiyaçları büyük. Suriyeli yetim çocuklara sponsorluk içeren 266 bin 666 dolarlık anlaşmayla da 44 Suriyeli yetimin bir yıllık ihtiyaçları karşılanacak. Savaş nedeniyle 6 milyon insan evinden barkından oldu. 3 milyon insan Türkiye'de barınıyor şu an. Bütün mallarını kaybetmiş mültecilerin büyük sorunlarından biri de işsizlik. Bugün imzalanan bu anlaşmalardan biri de 724 bin 163 dolar tutarındaki kalkınma projesiyle Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeliler için 245 küçük projeyle iş alanları oluşturulacak. Bu projeden de bin 470 kişi faydalanacak."

Samua, yaklaşan ramazan için Suriye, Bangladeş ve Myanmar'daki ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği, "ramazan kolisi" dağıtacaklarını, 700 bin dolar tutarındaki anlaşmayla Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye, Kuzey Humus kırsalında toplam 22 bin 421 gıda ve "ramazan kolisi" dağıtılacağını, bu yardımlardan 114 bin 947 kişinin faydalanacağını kaydetti.

Myanmar'da yaşanan olaylar nedeniyle zor durumda olan çok sayıda Müslüman bulunduğunu anımsatan Samua, 500 ve 700 bin dolar tutarındaki iki anlaşma kapsamında Arakan'da ve Bangladeş'in Coxs Pazar bölgesindeki mülteci kamplarında barınan insanlara ramazan kolileri dağıtılacağını, iftar yemeği verileceğini, bu yardımlardan 215 bin 923 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından, İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede ve Kral Selman Vakfı Acil Yardımlar Müdür Yardımcısı Nasir El Subey'i tarafından anlaşmalar imzalandı.