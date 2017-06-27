Kral’a suikast emrini BAE verdi

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu El Saadi Kaddafi’nin 2014 yılında gerçekleştirdiği bir röportajda söylediği ama yeni ortaya çıkan gerçekler Körfez’de gündeme bomba gibi düştü. El Saadi, 2003 yılında Suudi Kralı Abdullah bin Abdülaziz’e suikast planı yapan Muhammed İsmail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Emiri Muhammed bin Zayed ile bağlantılı olduğunu söyledi. Yaşanan Körfez krizi sonrası geçen haftalarda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, “Kral Abdullah’a suikast planına Katar destek verdi” iddiasında bulunmuştu. Kaddafi’nin 2014 yılında yaptığı açıklamaları bu iddianın gerçek olmadığını ve suikast planın ardında BAE olduğunu gösteriyor.

EMİR’İN DOSTU

Middle East Eye’nin haberine göre, Kaddafi’nin oğlu El Saadi, suikast zanlısı İsmail’in Abu Dabi Prensi Zayed ile yakın arkadaş olduğunu ve onun telefon numarasını elinde bulundurduğunu, Kaddafi’nin iktidardan devrilmesinden sonra İsmail’in BAE vatandaşlığını aldığını söylüyor. 2003 yılında planlanan suikastta, İsmail’in motosiklet üzerinden Suudi Kralı Abdullah’ın aracına füze fırlatarak öldüreceği ortaya çıkmıştı. Oğul Kaddafi ayrıca kardeşi Seyfülislam Kaddafi’nin BAE tarafından devşirilip Libya’nın başına geçirilmek istendiğini söylüyor. 2015’te hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah 20 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.