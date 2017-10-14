Kraliyet ailesinde dayak skandalı! İddialara göre Kraliçe’nin torunu Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın dayısı Gary Goldsmith, sokak ortasında eşini yumrukladı, dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma vurdu. 52 yaşındaki Gary Goldsmith, Prens William ile evlendikten sonra kendisine Cambridge Düşesi Catherine adı verine Kate Middleton’ın annesinin kardeşi... Ailenin kötü çocuğu olarak daha önce de gündeme gelen 52 yaşındaki Gary Goldsmith, bu kez sokakta tartıştığı eşini yumrukladığı gerekçesiyle basında geniş yer aldı.

ÖNCE KÜFÜR ETTİ, SONDA YUMRUKLADI

İddiaya göre söz konusu olay dün sabah erken saatlerde yaşandı. Özel üyelerin kabul edildiği bir kulüpten çıkan çift arasında Goldsmith’in kokain kullanması nedeniyle tartışma çıktı. Londra’daki evlerinin önündeki kavgaya tanık olan taksi şoförü, “Olay evin kapısını açmaya çalışırken yaşandı. Adam bağırıyor, küfür ediyordu, kadın ona bir tokat attı, gözlükleri yere düştü” diye anlattı. Bunun üzerine Gary Goldsmith de kadına yumruk attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

The Sun’a göre dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma çarptı. Çiftin Londra’daki evlerinin önünde yaşanan kavganın ardından 47 yaşındaki Julie-Ann Goldsmith hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında bilincini kaybettiği belirtilen kadının durumunun iyi olduğu, hastaneden taburcu olduğu kaydedildi. Ailenin ‘kötü çocuğu’ diye anılan Gary Goldsmith, sıfırdan 30 milyon Sterlin değerine ulaşan bir işe alım ajansının sahibi.