Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin 'emperyal' bir yapıda olduğunu söyledi

Peskov, Beyaz Saray tarafından kamuyla paylaşılan ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’yı ABD güvenliği için bir tehdit olarak nitelendiren belgede yer alan ifadelere katılmadıklarını vurgulayan Peskov, "Belgede özellikle Rusya’yla ilgili bölümlere baktıktan sonra, bu belgenin emperyal bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ayrıca, ABD’nin tek kutuplu dünya düşüncesinden vazgeçmeyi istemediğini ve çok kutuplu bir dünyayı kabul edemeyeceğini de gözlemliyoruz." dedi.

Belgede, ABD çıkarlarıyla uyumlu alanlarda Rusya ile iş birliğine ilişkin bazı olumlu yanların da bulunduğunu anlatan Peskov, "Amerikalı meslektaşlarımızın ne kadar ileri gitmeye hazır olduklarına bağlı olarak bizim için yararlı olan alanlarda biz de ABD ile iş birliği arayışı içindeyiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yeni ulusal güvenlik stratejisini içeren 55 sayfalık belge dün yayınlanmıştı. Belgede özellikle Rusya ve Çin'in stratejilerinin ABD'nin çıkarlarıyla çeliştiğine dikkat çekilmişti.