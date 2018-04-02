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Kremlin açıkladı: GAZ Grup Türkiye'ye açılmayı planlıyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 'GAZ Grup Türkiye’de iştirak kurmayı ve GAZel Next, Ural Next ve otobüslerin yeni modelleriyle de Türkiye'ye açılmayı planlıyor.' dedi.

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile yapılacak görüşmelerde sanayi, ulaştırma ve inşaat alanlarıyla ilgili iş birliklerinin de konuşulacağını kaydeden Uşakov, "GAZel Business" projesi kapsamında araçların montajıyla ilgili üretim alanında iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Rus otomotiv devi GAZ Grup'un, Türkiye'deki yatırımlarını arttırmayı hedeflediğini aktaran Uşakov, "GAZ Grup Türkiye’de iştirak kurmayı ve GAZel Next, Ural Next ve otobüslerin yeni modelleriyle de Türkiye'ye açılmayı planlıyor." dedi.

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