Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov'dan "Suriye görüşmeleri" açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, 'Görüşmelerin ne kadar süreceği henüz belli değil. Hazırlıklar oldukça gergin bir şekilde yürütülüyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini söyledi.
 
Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin ne kadar süreceği henüz belli değil. Hazırlıklar oldukça gergin bir şekilde yürütülüyor. Şimdilik başka bir detay veremem. Rusya hazırlık çalışmalarına uzman düzeyinde katılıyor." dedi.
 
ABD'nin yeni yaptırım kararı
Peskov, ABD'nin "Magnitsky Listesi"ne 5 Rus vatandaşını daha ekleme kararını, Washington-Moskova ilişkilerinin bozulması yönünde atılan bir başka adım olarak nitelendirdi.
 
Yaptırım kararlarının, iki ülkenin çıkarına olmadığını ifade eden Peskov, yaptırımlara rağmen Washington ile diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi.
 
Peskov, ABD'de bazı senatörlerin Rusya'ya karşı geniş kapsamlı yaptırım taslağı hazırladığı yönündeki haberlere ilişkin de "Bu ABD'nin iç meselesidir. Ama biz burada ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ortadan kaldırma ve ilişkilerimizin geleceğine darbe üstüne darbe vurma çabası görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışma anına ait görüntüler

Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışma anına ait görüntüler

Motor ev kendine hayran bıraktı

Motor ev kendine hayran bıraktı

İşte okulların tatil edildiği iller

İşte okulların tatil edildiği iller

Karaman'da bir evde yangın çıktı

Karaman'da bir evde yangın çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA