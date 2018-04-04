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Kremlin: Rusya’ya yöneltilen delice suçlamaların asılsız olduğu doğrulanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski casus Sergey Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya yöneltilen delice suçlamaların altında hiçbir dayanağın olmadığının yavaş yavaş doğrulanmaya başladığını belirtti.

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Porton Down laboratuvarının başkanı Gary Aitkenhead'ın Skripal'i zehirleyen sinir gazının Rusya menşeili olduğunu kanıtlayamadıkları yönünde yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Durum çok korkunç ve İngiliz tarafının olaydan birkaç saat sonra dile getirdiği bu delice suçlamaların hiçbir şeye dayanmadığı, hiçbir delille desteklenmediği doğrulanmaya başladı. Son açıklama sadece bunun belirgin bir kanıtı. Üstelik uzman tarafından yapıldı. Yani oldukça resmi" dedi.

Peskov, "Şimdi şu soru ortaya çıkıyor: İngiliz tarafı neye dayanıyordu? İngiliz tarafı buna cevap vermek zorunda. Her halükarda şimdi Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde bu konuda çalışmalar yapılacak" diye ekledi.

Kaynak: Sputnik

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