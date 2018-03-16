Kremlin: Skripal'in zehirlenmesinde Putin'i itham eden iddialar affedilemez

4 Mart günü İngiltere'de bir bankta baygın bir halde bulunan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinde birbirini suçlayan İngiltere ve Rusya arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

En son Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirleme emrini vermekle itham eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a Moskova'dan yanıt gecikmedi.

Kremlin, İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik iddialarının affedilemez ve şok edici olduğunu bildirdi.

Rusya haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Başkanımıza karşı sarf edilen, diplomatik saygınlığı yok sayan bu tarz itham veya söylemler şok edici ve affedilemez" dedi.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki Pazar günü (4 Mart) Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

(Reuters)