Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: Yaptırımlar çok büyük bir riske sokacak

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, yaptırımları arttırmanın Moskova ve Washington ilişkilerini çok büyük bir riske sokacağını söyledi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, ABD-Rus ilişkilerinde soğuk savaş söylemlerinin kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirerek, yaptırımları arttırmanın Moskova ve Washington ilişkilerini çok büyük bir riske sokacağını söyledi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte," Bu durum kaygılara neden oluyor elbette. Ama ben “Soğuk Savaş” ve benzeri vurgulu cümleler kullanmayacağım “dedi. Peskov, "Zaten ciddi bir noktada olan ilişkilerinizin büyük riskler altına veya tehlikeye girmesini hiç bir şekilde istemeyiz" şeklinde sözlerine devam etti. Kremlin Sözcüsü Peskov'a göre, Rusya yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir talepte bulunmayacak.

Peskov,"Biliyorsunuz, Kremlin ve Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara karşı olumsuz tutumlarını hiç gizlemedi. Başkan Putin, sürekli olarak bu yaptırımları yasadışı olarak gördüğümüzü söyledi ve Moskova'nın bu yaptırımların kaldırılmasını tartışmadığını ve tartışmayacağını söyledi" açıklamasında bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Kimler renkli tulum giyecek? İşte o isimler...

Kimler renkli tulum giyecek? İşte o isimler...

34 bin yıl önce ölen bu yaratık şoke etti!

34 bin yıl önce ölen bu yaratık şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA