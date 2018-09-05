Kremlin: Suriye'deki durum ile ilgili İstanbul'da 4'lü bir zirve yapılmalı
Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya arasında İstanbul'da Suriye konulu bir zirve düzenlenmesi için istekli olduklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya arasında İstanbul'da Suriye konulu bir zirve düzenlenmesi için istekli olduklarını söyledi.
Reuters'ın haberine göre, uygun bir tarihin belirlenmesi için danışmanların görevlendirildiğini söyleyen Ushakov, "Bildiğim kadarıyla tüm taraflar İstanbul'da bir zirve düzenlemeyi kabul etti" ifadelerini kullandı.
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