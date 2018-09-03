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Kremlin: Tahran'da Suriye'deki durumun normalleştirilmesi görüşülecek

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yapacağı görüşmelerde, Suriye'deki durumun normalleşmesini sağlamak için ortak çabaları görüşeceğini belirtti.

  • DHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Eylül'de Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderlerinin görüşmesine katılmak üzere İran'ı ziyaret edecek.
 
Kremlin Basın Servisi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde Suriye'de durumun uzun vadede normalleşmesini sağlamak için ortak çabalar görüşülecek." denildi.
 
Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin geri dönüşüne ilişkin koşulların yaratılması dâhil, uluslararası terörizmin sıcak bölgelerin nihai tasfiyesi, siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi ve insani sorunların çözümü için bir dizi ek tedbirin tartışılması planlandığı belirtildi.

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