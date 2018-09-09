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Kremlin, Trump'a Twitter'dan tavır koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm resmi çalışmalarını duyuran Kremlin’in resmi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump değil eski başkan Barack Obama takip ediliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile tarihten beri siyasi anlaşmazlık yaşayan Rusya, Donald Trump döneminde ABD ile daha fazla ters düşmeye başladı. Barack Obama döneminde gergin olan ABD - Rusya ilişkileri, Trump döneminde neredeyse zirve yaptı. Amerika’da gerçekleşen seçimlere müdahale ettiği iddia edilen Rusya’nın Trump döneminde ilişkilerini arttıracağı düşünülüyordu. Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte Amerikan yönetimi, Rusya ile ilişkileri geliştirmek yerine daha sert politika izledi.
 
Rusya her zaman karşılık veriyor
 
Rusya ise ABD’nin tüm saldırılarına her zaman aynı derecede karşılık vermeyi sürdürüyor. Rusya başkanlık sarayı olan Kremlin’in resmi Twitter hesabından ABD’ye mesaj niteliğinde bir durum gözleniyor. Putin’in tüm çalışmalarının duyurulduğu Kremlin’in Twitter hesabından Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlık ofisi olan ‘Beyaz Saray’ın resmi hesabı takip ediliyor. Ancak Kremlin’in hesabından Trump yerine ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın hesabı takip ediliyor. Trump ile gerilimin arttığı dönemde Kremlin’in Trump yerine Obama’yı takip etmesi Rusya’nın Trump’a tavır koyduğu yorumlarına neden oldu.
 

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