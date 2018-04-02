Kremlin: Putin ve Erdoğan görüşmesinde iki ülke ilişkilerinde temel konular ele alınacak

Uşakov, gazetecilere, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin'in Ankara'da Suriye'deki duruma ilişkin gerçekleştirilecek ortak zirve öncesinde Erdoğan ile görüşeceğini aktaran Uşakov, görüşmede Suriye krizi, enerji alanında iş birliği ve Türk domatesinin ithalatı gibi konuların ele alınacağını belirtti.

Uşakov, "Putin ve Erdoğan görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin gündeminde yer alan temel konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca elbette Suriye meselesi dahil bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak." şeklinde konuştu.

Türkiye ile yapılacak görüşmelerde sanayi, ulaştırma ve inşaat alanlarıyla ilgili iş birliklerinin de konuşulacağını kaydeden Uşakov, "GAZel Business" projesi kapsamında araçların montajıyla ilgili üretim alanında iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Rus otomotiv devi GAZ Grup'un, Türkiye'deki yatırımlarını arttırmayı hedeflediğini aktaran Uşakov, "GAZ Grup Türkiye’de iştirak kurmayı ve GAZel Next, Ural Next ve otobüslerin yeni modelleriyle de Türkiye'ye açılmayı planlıyor." dedi.

Enerji alanının yanı sıra tarım alanının da büyük önem taşıdığına işaret eden Uşakov, "Şu anda 12 Türk şirketinden domates ithal ediyoruz. ‘Meşhur’ domatesler de mutlaka Türk ve Rus liderler arasında konuşulacaktır." diye konuştu.

Uşakov, turizmde ise Türkiye’nin tekrar Rus turistlerin en gözde ziyaret noktası haline geldiğinin altını çizerek, "Geçen yıl toplam 4,7 milyon turist Türkiye'yi ziyaret ederek, 2014'teki rekor seviye olan 4,5 milyonluk seviyeyi aştı." ifadesini kullandı.

Yuriy Uşakov, Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından iki ülke arasında farklı alanlara ilişkin ikili anlaşmalar imzalanacağını belirtti.

İletişim ve enformasyon teknolojileri alanında iş birliği memorandumu, kadın ve çocuk hakları sosyal politikalar iş birliği memorandumu ve spor alanında iş birliği memorandumu ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu kapsamında iki anlaşmaya imza atılacağını kaydeden Uşakov, görüşmede Akkuyu ve Türk Akımı'na ilişkin konuların da ele alınacağını ifade etti.