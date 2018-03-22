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Kremlin'den Putin'i Hitler'e benzeten Johnson'a yanıt: Mide bulandırıcı

Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yaz ülkesinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası'nı, Nazi Olimpiyatları'na çevireceği' biçimdeki sözlerini, 'mide bulandırıcı ve kabul edilemez' olarak niteledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yaz ülkesinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası'nı, Nazi Olimpiyatları'na çevireceği" biçimdeki sözlerini, 'mide bulandırıcı ve kabul edilemez' olarak niteledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, "Bunlar kesinlikle mide bulandırıcı açıklamalar. Bir ülkenin, hiçbir ülkenin dışişleri bakanına yakışmıyor. Bu açıklamalar elbette hakaret niteliğinde ve kabul edilemez." dedi.

(Sputnik)

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